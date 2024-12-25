Росія масовано атакує енергетику України, - Міненерго

Обстріл України 25 грудня

Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та балістичних ракет.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні відключення світла.

Влада Харкова повідомила про масований обстріл міста. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також відомо, що на тлі масштабного обстрілу Польща підняла у небо військову авіацію. Детальніше про атаку - за посиланням.

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