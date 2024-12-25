Росія масовано атакує енергетику України, - Міненерго

Росія масовано атакує Україну у середу, 25 грудня. Під ударом ворогу знову енергетика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.
"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - зазначив Галущенко.
Міністр додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.
Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та балістичних ракет.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні відключення світла.
Влада Харкова повідомила про масований обстріл міста. Внаслідок атаки є постраждалі.
Також відомо, що на тлі масштабного обстрілу Польща підняла у небо військову авіацію. Детальніше про атаку - за посиланням.
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