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Польща підняла літаки на тлі ракетного обстрілу України

Варшава, Середа 25 грудня 2024 07:07
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Польща підняла літаки на тлі ракетного обстрілу України Фото: Польща підняла літаки через масований обстріл України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща активізувала військову авіацію у середу, 25 грудня. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X (Twitter).

"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Оперативне командування, у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.

Масований обстріл України

Відомо, що ще з вечора 24 грудня російська армія запустила по Україні дрони. Вночі 25 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Також були зафіксовані пуски балістики.

Рух ворожих ракет фіксують у багатьох регіонах України. Окупанти масовано обстрілюють Харків.

В Україні енергетики ввели графіки відключення світла через масовану атаку Росії.

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