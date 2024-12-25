Польща підняла літаки на тлі ракетного обстрілу України

Польща активізувала військову авіацію у середу, 25 грудня. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X (Twitter).

"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Оперативне командування, у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.