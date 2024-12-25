Польща підняла літаки на тлі ракетного обстрілу України
Польща активізувала військову авіацію у середу, 25 грудня. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X (Twitter).
"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Оперативне командування, у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.
Масований обстріл України
Відомо, що ще з вечора 24 грудня російська армія запустила по Україні дрони. Вночі 25 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Також були зафіксовані пуски балістики.
Рух ворожих ракет фіксують у багатьох регіонах України. Окупанти масовано обстрілюють Харків.
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