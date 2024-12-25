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Харків під масованим ударом: є "прильоти", спалахнули пожежі

Харків, Середа 25 грудня 2024 06:36
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Харків під масованим ударом: є "прильоти", спалахнули пожежі Фото: росіяни обстрілюють Харків балістикою (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ масовано атакують Харків балістичними ракетами. В місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова та заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях", - пише Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, армія РФ завдала щонайменше сім ударів.

"За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - повідомляє Синєгубов.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. За його словами, відомо, що поранення отримав 39-річний цивільний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого.

Загроза повторних ударів зберігається.

Оновлено 07:40. У Харкові в Немишлянському районі - удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.

Загалом у місті відомо вже про трьох постраждалих внаслідок атаки.

Нагадаємо, що у Святвечір російські війська атакували Кривий Ріг ракетами, влучивши в житлову 4-поверхівку. Через що 17 людей постраждали, є загиблий. Після чого українські регіони атакували "Шахеди".

Вранці ж російська армія вирішила масовано атакувати Україну ракетами, запустивши їх з Ту-95мс, а також використавши "Калібри" з Чорного моря та балістику. Через масштабну ракетну атаку "Укренерго" екстрено вимикає світло, щоб зберегти енергосистему.

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Харків Ракетний удар Ракети
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