Харків під масованим ударом: є "прильоти", спалахнули пожежі

Війська РФ масовано атакують Харків балістичними ракетами. В місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова та заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях", - пише Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, армія РФ завдала щонайменше сім ударів.

"За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - повідомляє Синєгубов.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. За його словами, відомо, що поранення отримав 39-річний цивільний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого.

Загроза повторних ударів зберігається.

Оновлено 07:40. У Харкові в Немишлянському районі - удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.

Загалом у місті відомо вже про трьох постраждалих внаслідок атаки.