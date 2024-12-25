Россия массированно атакует энергетику Украины, - Минэнерго

Обстрел Украины 25 декабря

Россияне в ночь на 25 декабря выпустили по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и баллистических ракет.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине отключение света.

Власти Харькова сообщили о массированном обстреле города. В результате атаки есть пострадавшие.

Также известно, что на фоне масштабного обстрела Польша подняла в небо военную авиацию. Подробнее об атаке - по ссылке.

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