РФ залучає іноземців до поширення антизахідної пропаганди, - ЦПД

Росія активно залучає в поширенні пропаганди лояльних іноземних журналістів. Захід у Донецькому театрі ляльок показав, як під виглядом "благодійності" дітям нав’язують антизахідні настрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
У Донецькому театрі ляльок відбулося так зване дитяче свято за участі іноземців, лояльних до Кремля, яке подавалося як "тепла гуманітарна акція". Проте зміст заходу мав чітко виражений антизахідний і пропагандистський характер.
Ключовою фігурою став фінський журналіст Кості Хейсканен, відомий системною співпрацею з російською пропагандою. Він звертався до дітей із промовами про "зомбовані уряди ЄС" та "глобальну брехню Заходу".
"Цинізм цієї пропаганди в тому, що цілями стають діти з тимчасово окупованих територій, яким під виглядом турботи нав’язують політичну лояльність до держави-агресора, формують спотворене уявлення про світ та антиукраїнські настрої", - зазначили в ЦПД.
Такі заходи не поодинокі. Росія системно використовує культурні та святкові події для пропаганди серед дітей на окупованих територіях, залучаючи іноземців, лояльних.
Нагадаємо, що в Раді Федерації РФ планують законодавчо зобов’язати блогерів розміщувати пропагандистську рекламу. Законопроєкт передбачає, що реклама "традиційних цінностей", патріотизму та культури повинна займати не менше 5% від усіх рекламних матеріалів на великих інтернет-платформах.
Раніше РБК-Україна повідомляло про посилення контролю над мешканцями Криму, де інтернет можуть відключати без попередження. Мобільний інтернет вважають ризиковим через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань та поширення неофіційної інформації.
Раніше ЦПД повідомляв, що російська пропаганда продовжує дискредитувати українських військових. Зокрема, у мережі з’являються фейки, де ЗСУ подають як учасників кримінальних інцидентів.
Також у TikTok з’являються відео про "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська", створені за допомогою штучного інтелекту.