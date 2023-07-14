Росія має втричі менше можливостей виготовляти "Калібри", - Повітряні сили

Росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими, адже мають менше можливостей виготовляти останні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що Росія не має сьогодні можливостей виготовляти їх ("Калібрів" - ред.) багато. Втричі менше можливостей тому, що ракети повітряного базування застосовують більше. Ракети Х-101, Х-555 просто є в більшій наявності і їх дотепер (маю на увазі Х-101) може виготовляти ворог", - сказав він.

Представник Генштабу генерал Олексій Громов повідомляв, що росіяни виготовляють близько 100 ракет протягом місяця. Йдеться про аеробалістичні "Кинжали", ракети "Іскандер-М", "Іскандер-К", а також ракети "Калібр" та Х-101.

"Чому я казав, що у них втричі менше "Калібрів"? Якщо взяти статистику, яку ми публікуємо після ракетних обстрілів, то бачимо, що ракет повітряного базування Х-101, Х-555 застосовують приблизно втричі більше ніж "Калібрів"", - сказав він.

З огляду на це Ігнат зробив висновок, що потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж самих "Калібрів" морського базування.

Атаки росіян по Україні

Російські окупанти б'ють по мирних містах України різними типами ракет, а також дронами. При цьому інтенсивність атак з моря помітно зменшилася, адже Росія вичерпує свої запаси крилатих ракет, зокрема "Калібрів".

Так, наприклад, цієї ночі загарбники випустили по Україні 17 "Шахедів", українські військові змогли збити 16 іранських дронів та один розвідувальний безпілотник.

Минулої ночі росіяни знову били по Україні. Тоді сили ППО збили 20 "Шахедів" та дві крилаті ракети "Калібр".

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