Нічна атака по Україні. Повітряні сили назвали кількість збитих дронів

У ніч на 14 липня російські окупанти знову атакували Україну. Сили ППО збили 16 іранських дронів Shahed-136/131, а також один розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував 17-ма дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи сил ППО у південних та східних областях знищено 16 "Шахедів". Також уночі захисники збили один розвідувальний БПЛА. Ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

За даними ОК "Південь" над Одеською областю сили протиповітряної оборони знищили 8 "Shahed-136", над Миколаївською - 2, над Дніпропетровською - 6 ворожих дронів.

Нічна атака по Україні

В низці областей України вночі, 14 липня, були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "Шахедів" та балістичних ракет.

В деяких регіонах повідомлялось про роботу ППО, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе типу "Shahed". Постраждав один чоловік, також є руйнування.