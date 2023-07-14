У России втрое меньше возможностей производить "Калибры", - Воздушные силы

Россияне больше бьют по Украине ракетами воздушного базирования, а не крылатыми, ведь имеют меньше возможностей производить последние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что у России нет сегодня возможностей изготовлять их ("Калибров" - ред.) много. Втрое меньше возможностей потому, что ракеты воздушного базирования применяют больше. Ракеты Х-101, Х-555 просто есть в большем наличии и их до сих пор (имею в виду Х-101) может производить враг", - сказал он.

Представитель Генштаба генерал Алексей Громов сообщал, что россияне производят около 100 ракет в течение месяца. Речь идет об аэробалистических "Кинжалах", ракетах "Искандер-М", "Искандер-К", а также ракетах "Калибр" и Х-101.

"Почему я говорил, что у них втрое меньше "Калибров"? Если взять статистику, которую мы публикуем после ракетных обстрелов, то видим, что ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 применяют примерно втрое больше "Калибров"", - сказал он.

В связи с этим Игнат сделал вывод, что мощностей и ракет воздушного базирования в конце концов у оккупантов больше, чем самих "Калибров" морского базирования.

Атаки россиян по Украине

Российские оккупанты бьют по мирным городам Украины разными типами ракет, а также дронами. При этом интенсивность атак с моря заметно снизилась, ведь Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет, в частности "Калибров".

Так, например, этой ночью захватчики выпустили по Украине 17 "Шахедов", украинские военные смогли сбить 16 иранских дронов и один разведывательный беспилотник.

Прошлой ночью россияне снова били по Украине. Тогда силы ПВО сбили 20 "Шахедов" и две крылатые ракеты "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.