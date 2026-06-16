"Росія має укласти угоду": Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. [...] Те, що там відбувається, просто божевілля", - наголосив Трамп.

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Президент США також зазначив, що в неділю, 14 червня, він розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вони продовжують воювати, втрачають солдатів. Вони втрачають дуже багато солдатів", - сказав американський лідер.

Він також зауважив, що між Зеленським і Путіним існує "сильна неприязнь".

Нагадаємо, після завершення іранської кризи Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує зосередитися на врегулюванні війни між Росією та Україною. Він також наголосив, що щомісяця війна забирає життя близько 25 тисяч людей.