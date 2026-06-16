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"Россия должна заключить сделку": Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

13:38 16.06.2026 Вт
2 мин
Президент США также рассказал о результатах разговора с российским диктатором
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже встретится лично со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат. [...] То, что там происходит, просто безумие", - подчеркнул Трамп.

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Президент США также отметил, что в воскресенье, 14 июня, он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Они продолжают воевать, теряют солдат. Они теряют очень много солдат", - сказал американский лидер.

Он также заметил, что между Зеленским и Путиным существует "сильная неприязнь".

Напомним, после завершения иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на урегулировании войны между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что ежемесячно война уносит жизни около 25 тысяч человек.

Отметим, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность организации встречи с главой Кремля в США - в формате, от которого Путину было бы сложнее отказаться. Зеленский предупредил, что в случае отказа России потребуется дополнительное давление на Москву.

РБК-Украина также писало, что Украина заранее передала стране-агрессору через посредников, дипломатические каналы и разведки предложение о встрече лидеров в рамках саммита G7 с участием президента США.

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