У ЄС виникли нові побоювання через можливі кроки Трампа щодо України, - Politico

Європейські чиновники занепокоєні: звільнившись від іранської кризи, президент США Дональд Трамп може спробувати взяти мирний процес щодо України у свої руки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , про це розповіли дипломати ЄС.

Чого бояться в Європі

За лаштунками саміту G7 в Евіані чиновники ЄС відверто кажуть: активне втручання Трампа в переговори щодо України може зруйнувати їхню стратегію максимального тиску на Росію.

"Те, що Трампа відволікали, не обов'язково було погано", - сказав один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Побоювання конкретні: Трамп може перебрати на себе контроль над мирним треком, відсунути союзників осторонь і запропонувати умови, з якими Київ і Брюссель не погодяться.

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Що сказав Трамп у Франції

Прибувши до Евіана наступного дня після свого дня народження, президент США зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і заявив, що тепер готовий зосередитися на Україні.

"Тепер, коли це завершено, ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо ми це зробити", - сказав Трамп, маючи на увазі завершення іранської кризи. "Щомісяця гине двадцять п'ять тисяч людей, здебільшого солдати. Цього не повинно траплятися".

Трамп також розкрив, що напередодні говорив телефоном і з головою Кремля Путіним, і з президентом України Володимиром Зеленським - і вважає обох "відкритими" до переговорів.

Позиція Євросоюзу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вже покриває дві третини фінансових потреб України - 90 мільярдів євро на цей і наступний рік. Решту вона очікує від партнерів.

Додатково оголошено 75 мільйонів євро грантів для України та 15 мільярдів євро кредиту Франції на розвиток оборонної промисловості в рамках програми SAFE.

Того ж дня міністри ЄС домовилися офіційно розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою.

Хто має вести переговори - суперечка ще попереду

Макрон наполягає: Європа має бути за столом переговорів не як посередник, а як рівноправна сторона.

"Правильний вид переговорів - це переговори, в яких Україна та Росія сидять за столом, а європейці та американці - поруч", - сказав він у інтерв'ю каналу TF1.

Зеленський також наполягає: Європа має бути союзником, а не медіатором. Київ і Брюссель хочуть залучити США до спільної переговорної позиції - без жодних поступок щодо території.