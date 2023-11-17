Росія має якнайскоріше завершити війну в Україні, - Шольц

Він також подякував Туреччині та її лідеру особисто за те, що вони відіграли конструктиву та важливу роль у тому, щоби Україна могла експортувати своє збіжжя попри продовження боїв.

"Гірко, що Москва не продовжує цю домовленість", - додав канцлер.

Він також зазначив, що Росія своєю війною порушує давно домовлене правило, що кордони не можуть бути змінені за допомогою сили.

"Це є зміною часів, і це загрожує європейській безпеці", - підкреслив глава німецького уряду.

"Прогнози" щодо тривалості війни РФ проти України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що термін завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

Додамо, що за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, поки що невідомо, коли закінчиться війна, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів - умовно 70 метрів Сили оборони вже подолали.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що РФ не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України, і війна може продовжуватися ще досить довго. Країни Заходу мають продовжувати надавати підтримку контрнаступальним операціям ЗСУ.

Пізніше Столтенберг зазначив, що західні союзники мають наростити підтримку України, оскільки ситуація на полі бою у боротьбі проти російської агресії залишається важкою.

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