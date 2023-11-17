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Россия должна как можно скорее завершить войну в Украине, - Шольц

Фото: немецкий канслер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия должна как можно скорее завершить войну в Украине, ведь агрессия Кремля причиняет страдания почти всему миру.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео пресс-конференции.

"Нападение России на Украину и его далеко идущие последствия причиняют страдания почти всему миру. Мы разделяем мнение: Россия должна как можно скорее завершить агрессию", - сказал Шольц.

Он также поблагодарил Турцию и ее лидера лично за то, что они сыграли конструктиву и важную роль в том, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно, несмотря на продолжение боев.

"Горько, что Москва не продолжает эту договоренность", - добавил канцлер.

Он также отметил, что Россия своей войной нарушает давно оговоренное правило, что границы не могут быть изменены с помощью силы.

"Это изменение времен, и это угрожает европейской безопасности", - подчеркнул глава немецкого правительства.

"Прогнозы" по продолжительности войны РФ против Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что срок завершения войны в Украине также зависит от скорости поставок систем ПВО и их количества.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, пока неизвестно, когда закончится война, но если сравнивать с забегом на 100 метров - условно 70 метров Силы обороны уже преодолели.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что РФ не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще долго. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям ВСУ.

Позже Столтенберг отметил, что западные союзники должны нарастить поддержку Украины, поскольку ситуация на поле боя в борьбе против российской агрессии остается тяжелой.

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ТурцияОлаф ШольцВойна России против Украины