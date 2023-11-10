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Єрмак припустив, скільки ще триватиме війна в Україні: 70 метрів зі 100 ми вже пробігли

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 11:03
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Єрмак припустив, скільки ще триватиме війна в Україні: 70 метрів зі 100 ми вже пробігли Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками, однак, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, 70 метрів наші Збройні сили вже подолали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Єрмак зазначив, що наразі ніхто не знає, коли саме закінчиться війна. Однак, за його словами, вона умовно закінчиться дуже раптово.

"І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але все ж таки, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими", - сказав керівник Офісу президента.

На якому етапі війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.

Так, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, зараз ще не останній етап війни, а лише її середина.

"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.

За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.

"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

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