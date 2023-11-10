Столтенберг та Шольц очікують, що війна РФ проти України буде довгою

Росія не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України, і війна може тривати досить довго. Країни Заходу мають продовжувати надавати підтримку контрнаступальним операціям українських захисників.

Про це заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на n-tv.de та tagesschau.de .

Шольц прогнозує "дуже довгу" війну

Німецький канцлер не бачить ознак того, що РФ виводитиме свій окупаційний контингент з України та припинить агресивну війну.

"Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати дуже довго", - сказав він на конференції Бундесверу в Берліні.

При цьому глава уряду ФРН зазначив, що ця війна РФ проти України ведеться набагато триваліший час, ніж представляв російський диктатор Володимир Путін, починаючи повномасштабне вторгнення.

У цьому контексті Шольц зауважує, що не є песимістом щодо здатності Сил оборони України давати відсіч загарбникам.

Також він звернув увагу на важливість розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.

У НАТО висловилися про підтримку Сил оборони України

За словами генсека Північноатлантичного альянсу Столтенберга, необхідно підтримувати наступ українських Збройних Сил проти російських окупантів.

"Ми маємо бути готові до тривалого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані... Що ми точно знаємо, так це те, що переговори, які відбуваються за столом, нерозривно пов'язані з ситуацією на полі бою", - заявив він інформаційному агентству dpa у Берліні.

Як зазначив Столтенберг, лише продовження оборонної підтримки з боку країн-партнерів може гарантувати, що Україна залишиться суверенною та демократичною державою.

Генсек НАТО додав, що лише це може переконати російського диктатора "у тому, що він не зможе перемогти на полі бою".