Зеленський: ППО є значною частиною відповіді на питання, коли закінчиться війна

Швидкість постачання Україні систем протиповітряної оборони та їх кількість є значною частиною відповіді на питання, коли закінчиться війна проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час засідання "Рамштайну" .

"Безумовно нашим складним завданням є пройти цей складний зимовий час. Але насправді це завдання набагато ширше, ніж просто пройти зиму", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що протиповітряна оборона - це "значна частина відповіді на питання коли завершиться ця війна і чи завершиться вона справедливо для України".

"Я переконаний, що може так бути й так буде. Тому що кожен бачить що дає захист неба", - наголосив президент.

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою росіяни не зможуть залишити українців без світла. Проте військові попереджають, що загарбники можуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.

У Повітряних силах зазначили, що цієї зими сили ППО зосередяться на захисті енергетичного сектора України, стратегічних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури держави.

До того ж нещодавно президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент.

Також Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.