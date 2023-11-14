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Ситуація на полі бою важка. Необхідно збільшити підтримку України, - Столтенберг

Вівторок 14 листопада 2023 11:00
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Ситуація на полі бою важка. Необхідно збільшити підтримку України, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Західні союзники мають наростити підтримку України, адже ситуація на полі бою у її боротьбі проти російської агресії залишається важкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у коментарі журналістам під час Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримати її - в інтересах НАТО та європейських союзників.

Генсек Альянсу також зазначив, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться російська агресія проти України.

"Що ми можемо сказати - що в міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. На цей час ми не бачимо жодного бажання з боку президента Путіна вести переговори навколо прийнятного рішення по Україні. Щоб досягти цього, треба переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою", - додав Столтенберг.

Підтримка НАТО України

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО відбувся "Рамштайн-16", на якому вперше виступив президент України Володимир Зеленський.

Партнери надали нові пакети військової підтримки, що включають системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди, зимову форму, засоби для розмінування.

Бельгія та Данія погодилися передати Україні винищувачі F-16, які, як очікуються, прибудуть до України навесні 2024 року. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що потрібен час на навчання пілотів та персоналу з обслуговування винищувачів. Загалом 11 країн анонсували пакети допомоги Україні.

Пізніше Столтенберг заявив, що оборонна промисловість НАТО має три головні завдання - підтримати Україну, вирішити оборонні потреби союзників та утримати Альянс на вістрі технологічного прогресу.

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