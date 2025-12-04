Росія лякає "наступом на Чернігів": у ЦПД розкрили справжню мету вкиду

Росія розганяє фейкові наративи про нібито підготовку наступу на Чернігів, але в ЦПД попереджають, що це чергова інформаційно-психологічна операція без реальних військових підстав.

Як пише РБК-Україна , про це в своєму Telegram-канал заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко .

Андрій Коваленко зазначає, що цей і інші подібні повідомлення покликані посилити тиск на українське суспільство та створити ілюзію всесильності російської армії.

У ЦПД зазначають, що поширення фейків про можливий наступ прив’язане не лише до військової ситуації, а й до ширших дипломатичних процесів. Зокрема, Росія використовує такі інформаційні кампанії як інструмент тиску на Україну та партнерів, намагаючись затягувати ухвалення рішень щодо допомоги з боку США та інших союзників.

Головна мета подібних вкидів - психологічний вплив на українське суспільство, нагнітання тривожності та створення враження, що РФ здатна "перемагати всюди на фронті" й відкривати нові напрямки наступу.

Водночас, за даними Сил оборони України, реальних можливостей для наступу на Чернігів у російської армії немає. Українські військові повністю контролюють ситуацію на Чернігівщині, а провокації противника на прикордонних територіях оперативно припиняються.

У Центрі нагадали, що подібну інформаційну тактику раніше Росія вже застосовувала щодо Сумської та Харківської областей. Тоді Сили оборони також успішно зупинили противника, який не мав достатніх ресурсів для повноцінного наступу на великі міста.

У ЦПД закликають українців зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації, адже інформаційний фронт залишається одним із ключових напрямків російських атак.