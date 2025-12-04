ua en ru
Россия пугает "наступлением на Чернигов": в ЦПД раскрыли истинную цель вброса

Четверг 04 декабря 2025 17:57
UA EN RU
Россия пугает "наступлением на Чернигов": в ЦПД раскрыли истинную цель вброса Иллюстративное фото: колонна российской техники (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия разгоняет фейковые нарративы о якобы подготовке наступления на Чернигов, но в ЦПД предупреждают, что это очередная информационно-психологическая операция без реальных военных оснований.

Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канал заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко отмечает, что это и другие подобные сообщения призваны усилить давление на украинское общество и создать иллюзию всесильности российской армии.

В ЦПИ отмечают, что распространение фейков о возможном наступлении привязано не только к военной ситуации, но и к более широким дипломатическим процессам. В частности, Россия использует такие информационные кампании как инструмент давления на Украину и партнеров, пытаясь затягивать принятие решений о помощи со стороны США и других союзников.

Главная цель подобных вбросов - психологическое воздействие на украинское общество, нагнетание тревожности и создание впечатления, что РФ способна "побеждать везде на фронте" и открывать новые направления наступления.

В то же время, по данным Сил обороны Украины, реальных возможностей для наступления на Чернигов у российской армии нет. Украинские военные полностью контролируют ситуацию на Черниговщине, а провокации противника на приграничных территориях оперативно пресекаются.

В Центре напомнили, что подобную информационную тактику ранее Россия уже применяла в отношении Сумской и Харьковской областей. Тогда Силы обороны также успешно остановили противника, который не имел достаточных ресурсов для полноценного наступления на крупные города.

В ЦПИ призывают украинцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, ведь информационный фронт остается одним из ключевых направлений российских атак.

Отметим, что у российских оккупантов также не получается взять Покровск под свой контроль, поэтому враг усилил пропаганду и распространяет фейки о ситуации в городе.

Сегодня, 3 декабря, спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев отметил в комментарии РБК-Украина, что украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска примерно по линии железной дороги.

Кстати, по данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки украинские защитники отбили семь атак россиян. Кроме того, противник осуществил 163 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Чернигов Информационная атака Война в Украине
