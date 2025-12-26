Росія "ліцензує" енергоблок ЗАЕС: Україна попереджає про загрозу ядерної аварії

Міністерство енергетики України засуджує незаконне "ліцензування" енергоблока Запорізької АЕС Російською Федерацією. Такі дії створюють реальну загрозу ядерної безпеки та порушують міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Міненерго рішуче відкидає спробу Росії легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції через видачу "ліцензії" на експлуатацію одного з її енергоблоків.

"Рішення "Ростехнадзору" є юридично нікчемним і не має жодних правових наслідків. Запорізька АЕС перебуває під виключною юрисдикцією України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання залишається Держінспекція ядерного регулювання України", - заявили у Міненерго.

"Дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами РФ, грубо порушують міжнародне право та суверенітет України. Такі дії суперечать резолюції Генасамблеї ООН A/RES/78/316, рішеням Ради керуючих МАГАТЕ та принципам ядерної безпеки агентства.

Особливу небезпеку становлять заяви Росії про готовність енергоблока до роботи.

"В умовах втрати Каховського водосховища, обстрілів, перебоїв з електроживленням, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого персоналу, будь-які спроби запуску реакторів є свідомо безвідповідальними та можуть призвести до ядерної аварії з транскордонними наслідками", - підкреслили у Міненерго.

Також енергетики наголошують, що до незаконного управління залучена російська корпорація "Росатом", яка стала частиною воєнної інфраструктури РФ.

Україна вимагає негайного виведення російських військ і персоналу, повернення станції під контроль України та збереження енергоблоків у режимі "холодного зупину".

У заяві повідомляється, що потрібно акцентувати увагу на посиленні міжнародних санкцій проти "Росатому" та посадовців "Ростехнадзору".

Міненерго закликає міжнародну спільноту та МАГАТЕ дати чітку оцінку діям РФ та посилити тиск, щоб запобігти ядерній катастрофі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією Росії з березня 2022 року. З того часу РФ неодноразово намагалася легітимізувати контроль над станцією, ігноруючи міжнародне право.

Останні дії "Ростехнадзору" є новим витком ядерного шантажу, що загострює загрозу для регіону та світу.