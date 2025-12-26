Россия "лицензирует" энергоблок ЗАЭС: Украина предупреждает об угрозе ядерной аварии

Министерство энергетики Украины осуждает незаконное "лицензирование" энергоблока Запорожской АЭС Российской Федерацией. Такие действия создают реальную угрозу ядерной безопасности и нарушают международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Минэнерго решительно отвергает попытку России легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции через выдачу "лицензии" на эксплуатацию одного из ее энергоблоков.

"Решение "Ростехнадзора" является юридически ничтожным и не имеет никаких правовых последствий. Запорожская АЭС находится под исключительной юрисдикцией Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования остается Госинспекция ядерного регулирования Украины", - заявили в Минэнерго.

"Разрешительные документы", выданные оккупационной администрацией или структурами РФ, грубо нарушают международное право и суверенитет Украины. Такие действия противоречат резолюции Генассамблеи ООН A/RES/78/316, решениям Совета управляющих МАГАТЭ и принципам ядерной безопасности агентства.

Особую опасность представляют заявления России о готовности энергоблока к работе.

"В условиях потери Каховского водохранилища, обстрелов, перебоев с электропитанием, деградации систем безопасности и отсутствия квалифицированного персонала, любые попытки запуска реакторов являются заведомо безответственными и могут привести к ядерной аварии с трансграничными последствиями", - подчеркнули в Минэнерго.

Также энергетики отмечают, что к незаконному управлению привлечена российская корпорация "Росатом", которая стала частью военной инфраструктуры РФ.

Украина требует немедленного вывода российских войск и персонала, возвращения станции под контроль Украины и сохранения энергоблоков в режиме "холодной остановки".

В заявлении сообщается, что нужно акцентировать внимание на усилении международных санкций против "Росатома" и должностных лиц "Ростехнадзора".

Минэнерго призывает международное сообщество и МАГАТЭ дать четкую оценку действиям РФ и усилить давление, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под оккупацией России с марта 2022 года. С тех пор РФ неоднократно пыталась легитимизировать контроль над станцией, игнорируя международное право.

Последние действия "Ростехнадзора" являются новым витком ядерного шантажа, что обостряет угрозу для региона и мира.