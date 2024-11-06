Росія ігнорує більшість запитів про українських полонених, - Лубінець

Росія ігнорує більшість запитів щодо місця перебування українських полонених. Тому Україна шукає треті країни, які готові допомогти в цьому питанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За його словами, Офіс омбудсмена направляє запити до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, в яких сім’ї зниклих безвісти просять повідомити, чи відоме місце перебування їхніх рідних.
Однак Росія у дуже рідкісних випадках надає інформацію про утримання українських громадян під своїм контролем.
"Низку ініціатив РФ просто ігнорує: не створює змішані медичні комісії, не зацікавлена у поверненні громадян обох країн за умовами проєкту "Хочу к своим", не надає інформацію щодо місць відвідування утримуваних українців (як військовополонених, так і цивільних)", - зазначив Лубінець.
Омбудсмен також наголосив, що Україна продовжує пошук третіх країн, які готові долучитися до реалізації четвертого пункту формули миру, та показати результат - повернути додому якомога більше українців, яких незаконно продовжує утримувати Росія.
Він додав, що станом на сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону 168 цивільних громадян.
Нагадаємо, 15 серпня на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію повернення полонених.
Зокрема, Україна розширить переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими. Туди ввійде ще шість структур.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з РФ будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".
Вчора стало відомо, що Росія погодила візит турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до місць, де утримують українських полонених. Точну дату візиту поки що не визначили.
Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що одна із країн готова стати державою-покровителем, щоб допомогти українцям у російському полоні. Глава МЗС не уточнив, про яку саме країну йдеться.
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