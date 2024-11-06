Россия игнорирует большинство запросов об украинских пленных, - Лубинец

Россия игнорирует большинство запросов относительно места пребывания украинских пленных. Поэтому Украина ищет третьи страны, которые готовы помочь в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, Офис омбудсмена направляет запросы в российскую уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, в которых семьи пропавших без вести просят сообщить, известно ли место пребывания их родных.
Однако Россия в очень редких случаях предоставляет информацию об удержании украинских граждан под своим контролем.
"Низку инициатив РФ просто игнорирует: не создает смешанные медицинские комиссии, не заинтересована в возвращении граждан обеих стран по условиям проекта "Хочу к своим", не предоставляет информацию о местах посещения удерживаемых украинцев (как военнопленных, так и гражданских)", - отметил Лубинец.
Омбудсмен также подчеркнул, что Украина продолжает поиск третьих стран, готовых присоединиться к реализации четвертого пункта формулы мира, и показать результат - вернуть домой как можно больше украинцев, которых незаконно продолжает удерживать Россия.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть из российского плена 168 гражданских.
Напомним, 15 августа на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных.
В частности, Украина расширит переговорную группу, занимающуюся подготовкой обменов военнопленными. Туда войдет еще шесть структур.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что приоритетом в будущих обменах пленными с РФ будут тяжело ранены, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".
Вчера стало известно, что Россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча в места, где удерживают украинских пленных. Точную дату визита пока не определили.
Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что одна из стран готова стать государством-покровителем, чтобы помочь украинцам в российском плену. Глава МИД не уточнил, о какой именно стране идет речь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.