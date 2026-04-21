Війна в Ірані може коштувати США світового впливу, - Politico

Війна в Ірані послаблює вплив США у світі та погіршує відносини з країнами, які вже постраждали від політики Дональда Трампа. Це ослаблення може бути складно відновити, а такі суперники США, як Китай, намагаються використати ситуацію на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, від Бангладеш до Словенії нормування палива паралізувало транспорт, викликавши невдоволення лідерів, змушених мати справу з наслідками війни, якої вони не хотіли.

У країнах з мусульманською більшістю ефіри заповнені антиамериканською риторикою, часто з мовчазної згоди урядів.

Навіть союзники Америки по НАТО обмежили свою допомогу США, причому деякі підкреслюють, що адміністрація Трампа не консультувалася з ними перед початком бойових дій проти Ірану.

"Схоже, війна прискорює те, що деякі називають "розривом" США з більшою частиною решти планети з того часу, як Трамп повернувся в офіс і почав хаотично застосовувати економічну та військову міць, включаючи введення мит", - йдеться у статті.

Як розповів один з дипломатів у Вашингтоні, "багато хто ситий по горло тим, наскільки хаотичною була ця війна, і наляканий потенційним економічним ударом, хоча я не бачив жодних великих протестів у відповідь".

"Якщо наступним президентом стане більш розсудлива людина, імідж США може покращитися, але перед політиками це ставить складні довгострокові питання щодо альянсу: як далеко ми можемо зайти у лояльності до США і що нам робити, якщо ми більше не зможемо на них покладатися", - сказав він.

Дистанціювання іноземних країн

Черговою ознакою дистанціювання іноземних держав стала заява прем'єр-міністра Канади Марка Карні. У недавньому відеозверненні він назвав економічні зв'язки своєї країни зі США "слабкостями", які необхідно виправити.

"Ми повинні дбати про себе самі, тому що не можемо покладатися на одного іноземного партнера", - підкреслив Карні, який дедалі частіше критикує Трампа, частково через його погрози на адресу Гренландії.

"Ми не можемо контролювати дестабілізацію з боку сусідів. Ми не можемо ставити наше майбутнє на надію, що це раптово припиниться", - додав він.

Деякі колишні офіційні особи США пояснили, що постійні коливання Трампа щодо його цілей в Ірані не вселяють довіри.

"Союзники не знають, у що вірити, противники не знають, чого боятися, а його власний кабінет не розуміє, якими насправді є його стратегія чи наміри", - заявив Томас Райт, колишній співробітник Ради національної безпеки в адміністрації Байдена.

"Довгостроковий прогноз не є остаточним. Але питання в тому, що зроблять Китай, Росія, Північна Корея та Іран у найближчі два роки й дев'ять місяців, якщо цей дрейф триватиме", - зазначив він.

У відповідь на прохання про коментар прес-секретар Білого дому Анна Келлі заявила, що підхід Трампа "Америка понад усе" привів до кращих торговельних угод, розширення партнерства у боротьбі з наркотрафіком та збільшення оборонних витрат союзників.

"Світові лідери 47 років говорили про загрозу з боку Ірану, але ні в кого не вистачило сміливості зайнятися цим. Як тільки всі наші цілі будуть досягнуті, включаючи остаточне усунення іранської ядерної загрози, весь світ стане безпечнішим, стабільнішим і кращим", - підкреслила Келлі.

Менше друзів на полі бою

Напруження у військових альянсах Америки неможливо ігнорувати в міру продовження війни, йдеться в матеріалі. У попередніх війнах у регіоні президентам США вдавалося згуртувати навіть тих союзників, які неохоче йшли на контакт.

Включно з адміністрацією Трампа, яка просила допомоги у захисті ізраїльських міст і цивільної інфраструктури від іранських атак минулого року.

Цього разу адміністрація Трампа не проінструктувала навіть своїх найближчих союзників заздалегідь і з того часу не висувала їм чітких прохань, заявляють журналісти.

Це мало свої наслідки. У відповідь на закриття протоки Велика Британія та Франція провели кілька зустрічей з десятками союзних держав, але без участі США, щоб розробити план забезпечення відкритості протоки після закінчення війни.

Європейська ініціатива буде спрямована на проведення оборонних операцій для захисту торгового судноплавства, але терміни та склад сил залишаються на стадії розробки.

Це відбувається в той час, коли Європейський союз також вивчає способи посилення механізму колективної оборони блоку, статті 42.7, на випадок, якщо вона зазнає випробування у відповідь на погрози адміністрації Трампа захопити Гренландію силою.

Проте оборонні зв’язки США по всьому світу глибокі і їх важко розірвати, підкреслюється в матеріалі.

Трамп неодноразово погрожував розірвати деякі з них (включно з виходом з НАТО), але не вжив серйозних кроків у цьому напрямку. Багато країн, незважаючи на невдоволення Трампом, як і раніше хочуть бачити військову міць США на своєму боці.

Дипломатичні провали

Війна в Ірані також завдала шкоди репутації та впливу Америки в країнах, де зусилля США щодо зміцнення відносин стикаються з жорсткою конкуренцією.

В уривку з депеші Державного департаменту американські дипломати в Душанбе, Таджикистан, попередили, що "конфлікт в Ірані призвів до появи стійкого антиамериканського наративу в вкрай обмеженому медіапросторі Таджикистану, у міру того як іноземні гравці посилюють свій вплив".

В уривку додано: "Наші конкуренти витрачають ресурси, щоб забезпечити панування свого наративу в країні, яка знаходиться на перетині інтересів Китаю, Афганістану, Росії та Ірану".

Аналогічні депеші з Бахрейну, Індонезії та Азербайджану також описують поширення антиамериканських настроїв і попереджають, що в деяких випадках безпека та дипломатичні зв’язки США перебувають під загрозою.

Офіційний представник Держдепартаменту Томмі Піготт поділився стандартною заявою: "Дії Трампа роблять Сполучені Штати та весь світ безпечнішими, не дозволяючи іранському режиму отримати ядерну зброю. Це реальність, і вся адміністрація діє в цьому напрямку одностайно".

Дії Трампа в Ірані посилили відчуження деяких союзників, яке виникло, коли він створив "Раду миру", задуману як орган для реалізації угоди між Ізраїлем і ХАМАС, але яка, як підозрюють критики, була покликана замінити ООН.

Угорщина та Болгарія були єдиними членами ЄС, які офіційно приєдналися до ради. Інші країни ЄС вважали за краще триматися на відстані, пишуть ЗМІ.

Проте прихильники Трампа стверджують, що будь-які нинішні труднощі, спричинені діями президента в Ірані, будуть виправдані в довгостроковій перспективі.

Олександр Грей, високопоставлений співробітник Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявив, що рішення розібратися з Іраном зараз "принесе дивіденди майбутнім президентам".