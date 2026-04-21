ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия и НАТО устроили опасную игру в "кошки-мышки" в водах Северной Атлантики, - СМИ

19:12 21.04.2026 Вт
2 мин
Северный флот РФ в районе Мурманска остается ключевым элементом ядерного сдерживания
aimg Анастасия Никончук
Россия и НАТО устроили опасную игру в "кошки-мышки" в водах Северной Атлантики, - СМИ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне глобальных конфликтов в других регионах в Северной Атлантике усиливается скрытое военно-морское противостояние между НАТО и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новая зона напряжения

Несмотря на внимание к другим военным кризисам, в водах Северной Атлантики формируется отдельный очаг напряженности.

Здесь усиливается противостояние между силами НАТО и России, которое все больше напоминает подводное соперничество времен Холодной войны, но с использованием современных технологий.

Рост российской морской мощи

После распада СССР российский флот переживал спад, однако в последние годы Москва активно вкладывается в его восстановление.

В эксплуатацию вводятся новые корабли и атомные подводные лодки, часть из которых уже считается наиболее современными в составе ВМФ.

Ситуация у стран НАТО

На фоне этих процессов США сохраняют количественное преимущество в подводных силах, однако сталкиваются с трудностями в судостроении, в том числе из-за нехватки кадров.

Это замедляет обновление флота и усиливает давление со стороны конкурентов.

Оценки военных

По данным военных источников, новые российские подводные лодки отличаются высокой скрытностью и современным вооружением, что усложняет их обнаружение.

Это вызывает обеспокоенность у стран НАТО, особенно у Великобритании и Норвегии, которые усиливают наблюдение в регионе.

Инциденты в регионе

Недавно Великобритания заявила о предотвращении возможной операции, связанной с угрозой подводной инфраструктуре.

Отмечалось, что российские подлодки регулярно действуют в северных широтах, включая международные воды Арктики.

Стратегическое значение

Северный флот России, базирующийся в районе Мурманска, остается ключевым элементом ядерного сдерживания.

Эти силы способны действовать как в открытой Атлантике, так и под арктическими льдами, что делает их важным фактором военного баланса в регионе.

Усиление противостояния

По оценкам военных экспертов, активность России в Арктике и Северной Атлантике постепенно растет.

Это приводит к усилению наблюдения со стороны НАТО и формированию нового долгосрочного направления военно-морского соперничества.

Напоминаем, что Александр Лукашенко, который фактически руководит Беларусью, заявил, что в случае, если соседние страны совершат "нападение" на республику, Минск готов задействовать весь имеющийся оборонный потенциал, включая ядерные средства сдерживания.

Отметим, что конфликт в Иране, по оценкам, снижает глобальное влияние США и осложняет отношения с рядом государств, уже столкнувшихся с последствиями политики Дональда Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
