Россия и НАТО устроили опасную игру в "кошки-мышки" в водах Северной Атлантики, - СМИ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне глобальных конфликтов в других регионах в Северной Атлантике усиливается скрытое военно-морское противостояние между НАТО и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg .

Новая зона напряжения

Несмотря на внимание к другим военным кризисам, в водах Северной Атлантики формируется отдельный очаг напряженности.

Здесь усиливается противостояние между силами НАТО и России, которое все больше напоминает подводное соперничество времен Холодной войны, но с использованием современных технологий.

Рост российской морской мощи

После распада СССР российский флот переживал спад, однако в последние годы Москва активно вкладывается в его восстановление.

В эксплуатацию вводятся новые корабли и атомные подводные лодки, часть из которых уже считается наиболее современными в составе ВМФ.

Ситуация у стран НАТО

На фоне этих процессов США сохраняют количественное преимущество в подводных силах, однако сталкиваются с трудностями в судостроении, в том числе из-за нехватки кадров.

Это замедляет обновление флота и усиливает давление со стороны конкурентов.

Оценки военных

По данным военных источников, новые российские подводные лодки отличаются высокой скрытностью и современным вооружением, что усложняет их обнаружение.

Это вызывает обеспокоенность у стран НАТО, особенно у Великобритании и Норвегии, которые усиливают наблюдение в регионе.

Инциденты в регионе

Недавно Великобритания заявила о предотвращении возможной операции, связанной с угрозой подводной инфраструктуре.

Отмечалось, что российские подлодки регулярно действуют в северных широтах, включая международные воды Арктики.

Стратегическое значение

Северный флот России, базирующийся в районе Мурманска, остается ключевым элементом ядерного сдерживания.

Эти силы способны действовать как в открытой Атлантике, так и под арктическими льдами, что делает их важным фактором военного баланса в регионе.

Усиление противостояния

По оценкам военных экспертов, активность России в Арктике и Северной Атлантике постепенно растет.

Это приводит к усилению наблюдения со стороны НАТО и формированию нового долгосрочного направления военно-морского соперничества.