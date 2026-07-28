Росія і КНДР добудовують стратегічний міст: ЗМІ попередили про план Путіна

Перший в історії автомобільний міст між Росією та Північною Кореєю перебуває на фінальній стадії будівництва. Для України він може стати ще однією серйозною проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як вдалося дізнатися журналістам, ідеться про міст через річку Тумен завдовжки близько одного кілометра та завширшки сім метрів.

Він матиме дві смуги руху та стане частиною транспортного переходу загальною довжиною 4,7 км разом із під'їзними дорогами.

Що цікаво, публічно Москва та Пхеньян представляють його як проєкт, що має сприяти розвитку торгівлі й туризму між двома країнами.

Однак The Guardian посилається на розслідування української правозахисної організації Truth Hounds. У ньому стверджується, що міст зводять із зовсім іншою метою.

За даними розслідувачів, його будують для створення прихованого військового логістичного коридору.

Керівник дослідження Назар Мигун пояснює, що автомобільні перевезення значно легше приховати, ніж залізничні. За його словами, дорожня мережа Росії та КНДР набагато розгалуженіша за залізничну, тому контролювати її за допомогою супутників значно складніше.

Ба більше, навантаження й розвантаження вантажівок займає менше часу, ніж робота із залізничними вагонами, які довше залишаються в полі зору супутників.

"Тип залізничного вагона, який видно на знімку, може багато розповісти про його вантаж, а деякі категорії товарів перевозяться у відкритих вагонах, що дозволяє їх легко ідентифікувати", - пояснив Мигун.

Натомість вантажівки на супутникових знімках майже не відрізняються одна від одної. До того ж їх можна завантажувати практично в будь-якому місці, тоді як залізничні перевезення прив'язані до обмеженої кількості стаціонарних вузлів, що значно полегшує спостереження за ними.

За словами Мигуна, йдеться саме про створення стратегічної інфраструктури між Росією та КНДР.

Цей міст може стати коридором для перекидання північнокорейських військових, будівельних бригад і військових чиновників до Росії, а також для переміщення російських технологій і ресурсів у зворотному напрямку.

Для України це буде ще одним серйозним викликом на тлі повномасштабної війни з Росією.