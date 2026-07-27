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У Путіна нервово відреагували на слова Зеленського про 30 тисяч солдатів із КНДР

12:52 27.07.2026 Пн
2 хв
Глава держави заявляв, що росіяни вже готуються прийняти військових із Північної Кореї
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна нервово відреагували на слова Зеленського про 30 тисяч солдатів із КНДР Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
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У Кремлі відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Росія хоче залучити військових КНДР до участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков нервово відповів на слова президента України.

"Не вважаю за необхідне це коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани", - сказав він.

Що передувало

Нещодавно Зеленський заявив, що російський диктатор готує підґрунтя для розширення мобілізації в РФ. За його словами, Москва також планує залучити додаткових військових із Північної Кореї.

Глава держави повідомив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Зокрема, вже з червня у Воронезькій області готуються, щоб їх прийняти.

Президент також зазначив, що Північна Корея також готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет, що становить загрозу не тільки для України.

Крім того, Зеленський наголосив, що Росія допомагає КНДР здобувати бойовий досвід, удосконалювати озброєння та відпрацьовувати його застосування в реальних бойових умовах.

Зазначимо, нещодавно президент повідомив, що українська розвідка володіє інформацією про підготовку Кремлем нового етапу мобілізації до російської армії вже найближчими місяцями.

За словами Зеленського, майбутня хвиля мобілізації може бути доволі масштабною.

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Володимир Зеленський Російська Федерація КНДР Пєсков Війна в Україні
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