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Россия и КНДР достраивают стратегический мост: СМИ предупредили о плане Путина

12:09 28.07.2026 Вт
2 мин
Что пытается скрыть Кремль?
aimg Юлия Капитонова
Россия и КНДР достраивают стратегический мост: СМИ предупредили о плане Путина Фото: Мост дружбы между РФ и КНДР строят для продолжения войны (wikimedia.org)
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Первый в истории автомобильный мост между Россией и Северной Кореей находится на финальной стадии строительства. Для Украины он может оказаться еще одной серьезной проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian/

Как удалось узнать журналистам, это мост через реку Тумен длиной около одного километра и шириной в семь метров.

Он будет иметь две полосы движения и станет частью транспортного перехода общей протяженностью 4,7 км вместе с подъездными дорогами.

Что интересно, публично Москва и Пхеньян представляют его как проект, способствующий развитию торговли и туризма между двумя странами.

Однако The Guardian ссылается на расследование украинской правозащитной организации Truth Hounds. В нем утверждается, что мост возводят в совершенно иных целях.

По данным расследователей, его строят для создания скрытого военного логистического коридора.

Руководитель исследования Назар Мигун объясняет, что автомобильные перевозки значительно легче скрыть, чем железнодорожные. По его словам, дорожная сеть России и КНДР гораздо более разветвленная, чем железнодорожная, поэтому контролировать ее с помощью спутников значительно сложнее.

Более того, погрузка и разгрузка грузовиков занимает меньше времени, чем работа с железнодорожными вагонами, которые дольше остаются в поле зрения спутников.

"Тип железнодорожного вагона, который виден на снимке, может многое рассказать о его грузе, а некоторые категории товаров перевозятся в открытых вагонах, что позволяет их легко идентифицировать", - пояснил Мигун.

Вместо этого грузовики на спутниковых снимках почти не отличаются друг от друга. К тому же их можно загружать практически в любом месте, в то время как железнодорожные перевозки привязаны к ограниченному количеству стационарных узлов, что значительно облегчает наблюдение за ними.

По словам Мигуна, речь идет именно о создании стратегической инфраструктуры между Россией и КНДР.

Этот мост может стать коридором для перебрасывания северокорейских военных, строительных бригад и военных чиновников в Россию, а также для перемещения российских технологий и ресурсов в обратном направлении.

Для Украины это станет еще одним серьезным вызовом на фоне полномасштабной войны с Россией.

Напомним, недавно Зеленский предупредил, что российский диктатор готовит основу для расширения мобилизации в РФ.

Кстати, в Кремле нервно отреагировали на слова украинского лидера о 30 тысячах солдат из КНДР.

Что важно понимать, новая волна мобилизации в России будет действительно масштабной.

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