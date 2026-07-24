Росія готує на осінь значну хвилю мобілізації, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського у Telegram.

За словами глави держави, українська сторона має у своєму розпорядженні чітку інформацію про те, що Кремль планує провести додатковий набір військовослужбовців вже в найближчі місяці.

"У нас є чітка інформація від розвідки, що в Росії готують восени нову хвилю мобілізації, досить масштабну", - заявив Зеленський.

Втрати зростають

Президент зазначив, що зараз російська армія зазнає на фронті серйозніших втрат, ніж встигає поповнювати за рахунок нових військовослужбовців. Незважаючи на це, за його словами, Володимир Путін не має наміру скорочувати інтенсивність війни.

Зеленський підкреслив, що російське керівництво навпаки розраховує збільшити кількість атак і розширити масштаби бойових дій.

"Зараз росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки та розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі у штурмах", - сказав президент.

Як Україна має намір реагувати

За словами Зеленського, Україна має діяти на випередження та використати всі доступні інструменти, щоб зірвати плани Кремля.

Глава держави наголосив, що йдеться не лише про посилення оборони на лінії фронту, а й про подальший тиск на Росію за допомогою далекобійних санкцій, ударів по військових об'єктах, дипломатичної роботи та міжнародної підтримки.

"Ми маємо превентивно захищатися від цього на всіх рівнях: на фронті, за допомогою наших далекобійних санкцій, мідлстрайків, нашої дипломатії і, звичайно, у спілкуванні з усіма, хто здатний підтримати життя та наблизити світ", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що комплексний підхід залишається ключовою умовою для протидії російській агресії та наближенню справедливого світу.