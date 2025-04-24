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"Росія хоче знищити США": Зеленський пояснив важливість опору Путіну

Четвер 24 квітня 2025 23:28
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"Росія хоче знищити США": Зеленський пояснив важливість опору Путіну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна_
Автор: Валерій Савицький

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче знищити США, тому боротьба українців з режимом Кремля по-своєму вигідна й американській нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

Глава держави нагадав політику Москви часів "холодної війни" часів СРСР, основої якої був курс на знищення США і країн НАТО в ядерній війні.

"Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення Сполучених Штатів. Ми народилися в Радянському Союзі. Ми все це проходили в школах. Це політика Радянського Союзу. Ми боремося за ваші права так само, як і за свої власні", - сказав Зеленський.

Миротворчі ініціативи Трампа

У четвер президент США Дональд Трамп дав прес-конференцію, під час якої нещадно розкритикував масштабний обстріл України в ніч на 24 квітня та висунув вимогу до обидвох сторін припинити війну й якомога швидше підписати мирний договір.

Глава Білого дому також зазначив, що Кремль начебто пішов на дуже велику поступку і запропонував на захоплювати всю територію України.

Водночас, Трамп вважає, що Києву доведеться поступитися й віддати РФ частину території для завершення війни.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США показали Україні та Росії шлях до фінішної прямої війни і потужно тиснуть на обидві країни.

Президент Зеленський похвалив зусилля адміністрації Трампа щодо оперативного завершення війни, але наголосив, що миру слід домагатися через тиск на Росію, а не через поступки агресору.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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