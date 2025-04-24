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Зеленський про Трампа: Я поважаю його пошук миру, але Україна не винна у війні

Четвер 24 квітня 2025 20:40
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Зеленський про Трампа: Я поважаю його пошук миру, але Україна не винна у війні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки є сильним стратегічним партнером, і це було б корисно у питанні тиску на Російську Федерацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Ben Shapiro Show.

"Ми вважаємо (Сполучені Штати - ред.) сильним стратегічним партнером із впливом, і нам би дуже хотілося домогтися миру через силу. Це було б корисно щодо Росії. Щоб силу було спрямовано на Росію, тому що вона є агресором", - розповів Зеленський.

За його словами, він поважає той факт, що президент США Дональд Трамп шукає миру, хоча і має свій підхід.

"Я дуже поважаю той факт, що він шукає мир. Це його підхід. Але ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", - відповів Зеленський.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв швидко завершити війну в Україні. Проте вже після вступу на посаду президента США він почав озвучувати проросійські тези та звинувачувати у війні українське керівництво.

Зокрема, Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів" і критикував за відсутність прогресу у завершенні війни. Згодом визнав відповідальність Росії, але водночас звинуватив і Зеленського з Байденом.

Коментуючи заяву Зеленського про те, що до миру ще далеко, Трамп назвав це "найгіршими словами, які той міг сказати". Раніше він також обіцяв завершити війну "за добу", хоча з часом дедлайни постійно змінювались.

Мирні перемовини

Нагадаємо, днями у Лондоні мали відбутися перемовини між Україною, США, Британією, Францією та Німеччиною щодо всеосяжного припинення вогню.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США планують запропонувати мирний план, який передбачає визнання Криму російським. Україна цю ідею категорично відкинула. Президент Володимир Зеленський наголосив, що окуповані території не можуть бути предметом компромісу.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо скасував візит до Лондона. А згодом стало відомо, що зустріч глав МЗС перенесли - перемовини проходитимуть на рівні високопосадовців.

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Перемир'я Росії та України Мирні переговори Війна в Україні Володимир Зеленський
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