"Буде дуже важко": Трамп натякнув, що Україна може не повернути частину територій

За 11 років війни з Росією Україна втратила багато територій і повернути їх буде дуже складно. Зокрема, це стосується Криму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Журналіст запитав Трампа, чи він все ще погоджується з тим, що Україна повинна віддати якусь територію Росії, щоб досягти миру.

"Ну, це залежить від того, яку територію. Вони воювали, вони втратили багато територій. І ми отримаємо, ми зробимо все можливе, працюючи з Україною. Ми зробимо все, що в наших силах. Але вони втратили багато території", - відповів американський президент.

Трамп вкотре повторив, що Крим "був переданий Росії" за президентства Барака Обами.

"Це не має нічого спільного зі мною, Крим. Це було 11 років тому за Обами. І вони прийняли рішення. Не було жодного пострілу. Не було ніяких боїв. Не було нічого. Вони просто передали його. Тепер вони кажуть: "А чи можете ви його повернути?". Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Це було зроблено Бараком Обамою, коли він був президентом, а не Дональдом Трампом", - зазначив він.