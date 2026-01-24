Росія хоче змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною, - ISW

Кремль намагається змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою і піти на поступки вимогам Росії, які були висунуті під час саміту США–Росія в серпні 2025 року на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Позиція Росії

Після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США 22–23 січня його помічник Юрій Ушаков заявив, що нібито "немає надії" на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання.

За його словами, це має відбуватися за так званою "формулою", яку, як стверджує Кремль, було узгоджено між США та Росією на Алясці.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає "недоцільним" публічно розкривати деталі так званої "Анкориджської формули", однак наголосив, що виведення українських військ з усієї території Донбасу є ключовою умовою мирного врегулювання.

Трамп активно веде перемовини

Аналітики ISW зазначають, що впродовж останніх тижнів Трамп активно вів переговори з Україною та європейськими партнерами. За їхніми оцінками, ці контакти суттєво просунулися у формуванні умов для забезпечення справедливого та стійкого миру в Україні.

Крім того, адміністрація США разом з Україною та Європою доопрацювала початковий американський мирний план, скоротивши його з 28 до 20 пунктів. Це, на думку ISW, свідчить про готовність Вашингтона до співпраці з союзниками, а не до односторонніх домовленостей із Росією.

Кремль намагається маніпулювати

Водночас у звіті наголошується, що Кремль намагається маніпулювати відсутністю публічних домовленостей, досягнутих на Аляскинському саміті. Росія подає нібито існуючі американо-російські угоди у вигідному для себе світлі, щоб приховати власну роль у зриві переговорного процесу.

"Кремль використовує двозначність навколо саміту, щоб замаскувати той факт, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх початкових вимогах щодо війни", - підсумували аналітики ISW.