Россия хочет заставить Трампа отказаться от переговоров с Украиной, - ISW

Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от переговорного процесса с Украиной и Европой и пойти на уступки требованиям России, которые были выдвинуты во время саммита США-Россия в августе 2025 года на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Позиция России

После встречи российского диктатора Владимира Путина с делегацией США 22-23 января его помощник Юрий Ушаков заявил, что якобы "нет надежды" на достижение долгосрочного урегулирования войны без решения территориального вопроса.

По его словам, это должно происходить по так называемой "формуле", которая, как утверждает Кремль, была согласована между США и Россией на Аляске.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает "нецелесообразным" публично раскрывать детали так называемой "Анкориджской формулы", однако подчеркнул, что вывод украинских войск со всей территории Донбасса является ключевым условием мирного урегулирования.

Трамп активно ведет переговоры

Аналитики ISW отмечают, что в течение последних недель Трамп активно вел переговоры с Украиной и европейскими партнерами. По их оценкам, эти контакты существенно продвинулись в формировании условий для обеспечения справедливого и устойчивого мира в Украине.

Кроме того, администрация США вместе с Украиной и Европой доработала первоначальный американский мирный план, сократив его с 28 до 20 пунктов. Это, по мнению ISW, свидетельствует о готовности Вашингтона к сотрудничеству с союзниками, а не к односторонним договоренностям с Россией.

Кремль пытается манипулировать

В то же время в отчете отмечается, что Кремль пытается манипулировать отсутствием публичных договоренностей, достигнутых на Аляскинском саммите. Россия подает якобы существующие американо-российские соглашения в выгодном для себя свете, чтобы скрыть собственную роль в срыве переговорного процесса.

"Кремль использует двусмысленность вокруг саммита, чтобы замаскировать тот факт, что именно Россия, а не Украина, препятствует переговорам, настаивая на своих первоначальных требованиях по войне", - подытожили аналитики ISW.