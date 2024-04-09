Росія хоче "витиснути" людей із Харкова, - Зеленський

"Мета Росії абсолютно очевидна - вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни", - пояснив президент.

Він також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.