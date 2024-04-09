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Росія хоче "витиснути" людей із Харкова, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Мета Росії абсолютно очевидна - вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни", - пояснив президент.

 

Він також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.

 

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийХарківОкупанти