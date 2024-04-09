Россия хочет "выдавить" людей из Харькова, - Зеленский

Удары по Харькову

Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.

О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время на днях издание The Economist со ссылкой на военные источники опубликовало публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней издание отметило, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.

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