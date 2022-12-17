Росія хоче отримати контроль над білоруським ОПК, - білоруське підпілля

Росія працює над більшим використанням ресурсів Білорусь у своїй агресії проти України та хоче контролювати оборонно-промисловий комплекс країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Повідомляється, що Росія вже перевела свій оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу для того, щоб продовжувати вести активні бойові дії проти України.

Окрім того, російська влада планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році та збільшує навантаження на свій ОПК. Також стало відомо про плани РФ відкрити на території країни власне виробництво іранських безпілотників типу Shahed-136.

"За даними білоруського підпілля в рамках діяльності "союзної держави" з Республікою Білорусь росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони РФ Шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня", - сказано у повідомленні.

При цьому можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин Путіна та Лукашенка в Мінську, що планується на 19 грудня.

Так, лідер Кремля продовжує тиснути на Лукашенка задля повноцінного втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Наразі такий крок є малоймовірним.

У той же час білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська, які дислокуються в Білорусі. Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК країни під час перемовин з Путіним.

Нагадаємо, командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук вважає, що Росія знову може спробувати вторгнутися з Білорусі. Це може статися приблизно до "річниці" її першої невдалої спроби "взяти Київ" у лютому.

При цьому американські аналітики вважають, що росіяни навряд чи зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

Про те, що відомо про можливий повторний наступ окупантів та нові погрози, читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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