Занадто оптимістичний. Бюджет Росії не відповідає витратам на війну, - британська розвідка

Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер бюджету, ймовірно, зменшать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін схвалив держбюджет РФ. На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.

Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.

"Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - йдеться у повідомленні.