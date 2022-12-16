Чи зможуть окупанти взяти Київ, якщо нападуть з Білорусі: відповідь аналітиків ISW

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва, пишуть експерти.

Зараз російські війська в Бахмуті зараз просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

Росія не досягла переваги в повітрі, не кажучи вже про панування і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї, наголошують в ISW.

Нагадаємо, що 13 грудня за дорученням білоруського диктатора Олександра Лукашенка армія РБ розпочала раптову перевірку бойової готовності.

Втім, у ДПСУ зазначають, що, попри це, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою і для України, яка постійно зміцнює свої межі, нічого не змінює.

Тим часом Генштаб оцінює ймовірність повторного нападу з території Білорусі як низьку, але й не виключає підготовку диктатора Олександра Лукашенка до війни проти України.

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