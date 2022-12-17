Россия хочет получить контроль над белорусским ОПК, - белорусское подполье

Россия работает над большим использованием ресурсов Белоруссии в своей агрессии против Украины и хочет контролировать оборонно-промышленный комплекс страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Сообщается, что Россия уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу для того, чтобы продолжать вести активные боевые действия против Украины.

Кроме того, российские власти планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК. Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136.

"По данным белорусского подполья в рамках деятельности "союзного государства" с Республикой Беларусь, россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которую обсуждал министр обороны РФ Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря", - сказано в сообщении.

При этом возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время планируемой на 19 декабря переговоров Путина и Лукашенко в Минске.

Так, лидер Кремля продолжает давить на Лукашенко для полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Сейчас такой шаг маловероятен.

В то же время белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным.

Напомним, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук считает, что Россия снова может попытаться вторгнуться Беларуси. Это может произойти примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале.

При этом американские аналитики считают, что россияне вряд ли смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

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