Росія хоче окупувати всю Донецьку область до 1 квітня 2026 року, - джерела

Покровськ і Мирноград - головна тактична мета

Першочерговим завданням російського командування залишається завершення окупації району Покровська та Мирнограда. У разі успіху на цій ділянці ворог планує:

просування на захід - у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю;

наступ на північ - для підтримки атаки на Краматорсько-Костянтинівську агломерацію.

Саме цей укріплений пояс оборони - Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов’янськ - вважається найпотужнішим оборонним рубежем України на Донеччині.

Наступ на агломерацію з кількох напрямків

Наразі російські війська намагаються підійти до Краматорсько-Костянтинівської агломерації одразу з кількох боків.

Один із напрямків - північніше Слов’янська та Краматорська, де ворог утримує плацдарм на лівому березі Осколу в межах Харківської та Донецької областей. Основні бої тут точаться в районі Куп’янська та Лимана.

Інший напрямок - зі сходу, з боку Сіверська. Звідти окупанти намагаються просуватись як безпосередньо на захід, так і на північний захід, зокрема зі спробами форсування річки Сіверський Донець.

Найближче до агломерації ворог підійшов з боку Костянтинівки, де поступово накопичує особовий склад на східних околицях міста та намагається охопити його з півночі й півдня.

Тактика оточення замість лобових штурмів

Російська армія дедалі рідше атакує міста напряму. Замість цього застосовує тактику поступового оточення та перерізання логістики.

За словами джерел, нинішня тактика ворога складається з трьох елементів:

"Перша - обхід міст - його оточення з трьох сторін. Причому основна маса військ залишається за межами міста, а менша – починає інфільтровуватись і вести бої - це друга складова. І третя - перерізання логістики за допомогою дронів", - додає джерело РБК-Україна.

Саме за такою схемою росіяни ведуть бої за Покровськ і Мирноград та планують наступ на Краматорсько-Костянтинівську агломерацію.

Кремль ставить дедлайн - 1 квітня 2026 року

За даними джерел РБК-Україна, у планах Москви - окупувати всю Донецьку область до 1 квітня 2026 року. Водночас співрозмовники видання вважають ці терміни нереалістичними.

Оцінки західних аналітичних центрів, зокрема Інституту вивчення війни (ISW), свідчать, що Росія навряд чи зможе досягти цієї мети навіть до кінця 2026 року - за умови збереження підтримки України з боку Заходу.