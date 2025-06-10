Росія готується до затяжної конфронтації з НАТО: в ISW назвали терміни

Загроза Росії для країн НАТО

Нагадаємо, розвідка Німеччини попередила, що Росія готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Експерти припустили, що диктатор Володимир Путін спробує досягати своїх цілей силовим шляхом.

За оцінкою генсека НАТО Марка Рютте, Росія, яка нарощує своє озброєння, може підготуватися до атаки на країни альянсу протягом 5 років.

Він попередив, що Москва за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок за рік.

На тлі російської загрози Рютте вважає за необхідне, щоб країни НАТО збільшили військові витрати на проєкти, що пов'язані з безпекою, до 3,5% до 2032 року.

Також він заявив 9 червня, що країни НАТО планують збільшити протиповітряну і протитанкову оборону на 400%.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи слова Рютте, заявив, що Росія занадто слабка, щоб атакувати НАТО. Він висловив упевненість у тому, що війна в Україні не переросте в глобальний конфлікт.

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