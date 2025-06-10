Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО: в ISW назвали сроки

Угроза России для стран НАТО

Напомним, разведка Германии предупредила, что Россия готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Эксперты предположили, что диктатор Владимир Путин попытается достигать своих целей силовым путем.

По оценке генсека НАТО Марка Рютте, Россия, которая наращивает свое вооружение, может подготовиться к атаке на страны альянса в течение 5 лет.

Он предупредил, что Москва за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь блок за год.

На фоне российской угрозы Рютте считает необходимым, чтобы страны НАТО увеличили военные расходы на проекты, связанные с безопасностью, до 3,5% к 2032 году.

Также он заявил 9 июня, что страны НАТО планируют увеличить противовоздушную и противотанковую оборону на 400%.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова Рютте, заявил, что Россия слишком слаба, чтобы атаковать НАТО. Он выразил уверенность в том, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт.

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