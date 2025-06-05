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Росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте

Четвер 05 червня 2025 22:27
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Росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За останні кілька років стало зрозуміло, що з боку Росії є велика загроза. За три місяці вона виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку Росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році",- сказав Рютте.

Він додав, що Росія, маючи значно слабшу економіку, ніж в НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку Альянс виробляє за рік.

"Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж Росія", - наголосив генсек.

Він зазначив, що країни НАТО вже зараз повинні готуватися до можливої агресії з боку РФ т збільшувати витрати на оборону.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою", - наголосив Рютте.

Загроза для НАТО з боку Росії

Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

До того ж НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети, зокрема:

  • протиповітряна і протиракетна оборона,
  • системи зброї великої дальності,
  • логістика,
  • великі збройні сили сухопутних військ.

Також сьогодні стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонує план оборонних інвестицій у розмірі 5% ВВП на саміті Альянсу у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.

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