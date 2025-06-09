Орбан назвав Росію слабкою: "Вони навіть Україну не можуть перемогти"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт, бо Росія, на його думку, занадто слабка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, яку цитує Telex.
"Росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО", - сказав Орбан, говорячи про те, що не боїться поширення конфлікту на світову арену.
"Вони навіть Україну не можуть перемогти, не те що НАТО", - заявив угорський прем'єр.
Орбан вважає, що спочатку має бути режим тиші, а вже потім - мирна угода, але не між Україною та Росією, а між США та Росією.
Він також вчергове заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО чи ЄС, оскільки, за його словами, "це не відповідає інтересам Євросоюзу, зокрема - Угорщини".
Очільник угорського уряду наголосив, що Європа має бути сильною, бо "росіяни розуміють лише мову сили". При цьому він додав, що із російським диктатором Володимиром Путіним "потрібно домовлятись", і заявив, що "з радістю" прийме його в Будапешті.
"Якщо Путін захоче приїхати до Угорщини - ми його щиро приймемо", - сказав Орбан.
Говорячи про Дональда Трампа, він зазначив, що "Трамп - не месія", але з ним можна буде домовитися, хоча це буде складно.
Позиція Орбана щодо війни в Україні
Угорський прем'єр вважає, що війну в Україні потрібно якнайшвидше зупинити. Він виступає за "перемир’я" та "мирні переговори" між Україною і Росією, бо переконаний, що "подальші бої приносять тільки нові жертви".
Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, кажучи, що це "шкодить європейській економіці", зокрема й угорській. Він не підтримує жорстку позицію Євросоюзу щодо Росії та часто уникає її відкритої критики.
Глава угорського уряду також активно переконує своє населення, що вступ України до ЄС "зруйнує економіку Угорщини".
А нещодавно він прямо заявив, що робитиме все можливе, щоб заблокувати вступ України до Європейського Союзу, пояснюючи це захистом національних інтересів Угорщини.
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