Генсек НАТО закличе до "квантового стрибка" в оборонних інвестиціях через російську загрозу

Членам НАТО необхідно здійснити "квантовий стрибок" у колективній обороні на тлі загрози з боку Росії, що зберігається. Протиповітряну і протиракетну оборону необхідно збільшити на 400%.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Небезпека не зникне, навіть коли закінчиться війна в Україні. У нас має бути більше сил і можливостей, щоб повністю реалізувати наші оборонні плани", - ідеться в його промові і в Chatham House.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів заявить, що членам НАТО необхідно збільшити протиповітряну і протиракетну оборону на 400%.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - ідеться в підготовленій промові Рютте.