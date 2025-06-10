Росія готується до затяжної конфронтації з НАТО: в ISW назвали терміни
У західних службах безпеки вважають, що Росія готується до затяжної конфронтації з НАТО. Військові операції проти країн-членів альянсу РФ може почати до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що Росія стрімко нарощує виробництво зброї. За оцінками розвідки, РФ виробить 1500 танків, 3000 бронемашин і 200 ракет "Іскандер" у 2025 році.
Рютте зазначив, що Москва співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, а також відновлює свої сили з використанням китайських технологій.
"За оцінками ISW, Росії не потрібно відновлювати свої сили до рівня, що існував до 2022 року, щоб становити загрозу для країн НАТО. Вона може почати військові операції проти держави НАТО до 2030 року", - оцінили аналітики.
Загроза Росії для країн НАТО
Нагадаємо, розвідка Німеччини попередила, що Росія готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Експерти припустили, що диктатор Володимир Путін спробує досягати своїх цілей силовим шляхом.
За оцінкою генсека НАТО Марка Рютте, Росія, яка нарощує своє озброєння, може підготуватися до атаки на країни альянсу протягом 5 років.
Він попередив, що Москва за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок за рік.
На тлі російської загрози Рютте вважає за необхідне, щоб країни НАТО збільшили військові витрати на проєкти, що пов'язані з безпекою, до 3,5% до 2032 року.
Також він заявив 9 червня, що країни НАТО планують збільшити протиповітряну і протитанкову оборону на 400%.
Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи слова Рютте, заявив, що Росія занадто слабка, щоб атакувати НАТО. Він висловив упевненість у тому, що війна в Україні не переросте в глобальний конфлікт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.