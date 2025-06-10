Росія готується до затяжної конфронтації з НАТО: в ISW назвали терміни

Фото: РФ може напасти на країну НАТО до 2030 року (Getty Images)

У західних службах безпеки вважають, що Росія готується до затяжної конфронтації з НАТО. Військові операції проти країн-членів альянсу РФ може почати до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).