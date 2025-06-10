Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО: в ISW назвали сроки

Фото: РФ может напасть на страну НАТО до 2030 года (Getty Images)

В западных службах безопасности считают, что Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).