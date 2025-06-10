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Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО: в ISW назвали сроки

Вторник 10 июня 2025 07:13
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Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО: в ISW назвали сроки Фото: РФ может напасть на страну НАТО до 2030 года (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В западных службах безопасности считают, что Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер" в 2025 году.

Рютте отметил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.

"По оценкам ISW, России не нужно восстанавливать свои силы до уровня, существовавшего до 2022 года, чтобы представлять угрозу для стран НАТО. Она может начать военные операции против государства НАТО до 2030 года", - оценили аналитики.

Угроза России для стран НАТО

Напомним, разведка Германии предупредила, что Россия готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Эксперты предположили, что диктатор Владимир Путин попытается достигать своих целей силовым путем.

По оценке генсека НАТО Марка Рютте, Россия, которая наращивает свое вооружение, может подготовиться к атаке на страны альянса в течение 5 лет.

Он предупредил, что Москва за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько весь блок за год.

На фоне российской угрозы Рютте считает необходимым, чтобы страны НАТО увеличили военные расходы на проекты, связанные с безопасностью, до 3,5% к 2032 году.

Также он заявил 9 июня, что страны НАТО планируют увеличить противовоздушную и противотанковую оборону на 400%.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова Рютте, заявил, что Россия слишком слаба, чтобы атаковать НАТО. Он выразил уверенность в том, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт.

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