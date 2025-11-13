Росія готується до великої війни у Європі, - Зеленський

"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Коли ми дивимося на військову промисловість РФ, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - заявив Зеленський.

За словами президента України, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоб бути спроможними у 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.

"Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик. Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї", - додав глава держави.