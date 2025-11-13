Россия готовится к большой войне в Европе, - Зеленский

"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.

"Мы рассматриваем это как действительно большой вызов. Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия", - добавил глава государства.